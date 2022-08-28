В Челябинске женщина набрала кредитов и отправила телефонным мошенникам 15 миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске женщина взяла кредиты в четырех банках и отправила мошенникам 15 миллионов рублей. Они звонили ей несколько раз, представлялись сотрудниками банка и полиции. В разговоре жулики сообщили, что с онлайн-кошелька жертвы пытаются украсть деньги.

Разговор длился долго и в его ходе челябинку убедили все личные сбережения и кредитные деньги отправить на некий «защищенный» счет. Для этого она в четырех банках набрала займов и через банкомат отправила наличку мошенникам.

– По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных противоправных деяний, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее в Челябинской области похожим образом мошенники обманули четверых рабочих. Вместе они лишились одного миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru