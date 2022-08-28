В Златоусте девочка ушла на прогулку и пропала

Девочка пропала, когда ушла гулять
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Златоусте Челябинской области пропала девочка. В воскресенье, 28 августа, около 15:30 она ушла гулять в Чапаевском поселке. Об этом сообщила мама девочки в соцсетях.
К поискам ребенка подключили сотрудников полиции.
— В поисковых мероприятиях задействован личный состав наружных служб ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, сотрудники иных экстренных служб и волонтеры. Полицейские совершают подворовые обходы, расспрашивают соседей, проверяют места возможного появления девочки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Тех, кто располагает информацией о месте нахождения ребенка, просят сообщить сведения в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по телефону 8 (3513) 65-32-91 или по телефонам 102 и 112.
ОБНОВЛЕНО 29.08: Девочка найдена. Ребенок чувствует себя хорошо.
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