В Златоусте девочка ушла на прогулку и пропала

Девочка пропала, когда ушла гулять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Златоусте Челябинской области пропала девочка. В воскресенье, 28 августа, около 15:30 она ушла гулять в Чапаевском поселке. Об этом сообщила мама девочки в соцсетях.

К поискам ребенка подключили сотрудников полиции.

— В поисковых мероприятиях задействован личный состав наружных служб ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, сотрудники иных экстренных служб и волонтеры. Полицейские совершают подворовые обходы, расспрашивают соседей, проверяют места возможного появления девочки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Тех, кто располагает информацией о месте нахождения ребенка, просят сообщить сведения в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по телефону 8 (3513) 65-32-91 или по телефонам 102 и 112.

ОБНОВЛЕНО 29.08: Девочка найдена. Ребенок чувствует себя хорошо.

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