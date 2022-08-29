Самолеты «Победы» будут летать из Челябинска в Шереметьево

Ранее все рейсы «Победы» летали из Внуково Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиакомпания «Победа» перенесет большую часть своих рейсов из аэропорта Внуково в Шереметьево. Как объяснили в пресс-службе перевозчика, такое решение позволит снизить цены и оптимизировать расписание.

— Осуществление программы полетов «Победы» из Шереметьево позволит путём консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для Группы «Аэрофлот». А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен, — отметил гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук.

В Шереметьево переедет большая часть рейсов авиакомпании. В том числе, и самолеты, которые летали из Москвы в Челябинск. Не всем челябинцам, правда, понравился такой перенос.

— Сейчас «Победа» — единственная авиакомпания, которая летает во Внуково. Если они не будут, что делать пассажирам, которые планируют лететь с пересадкой во Внуково? — пишет один из читателей КП-Челябинск.

Ранее было объявлено о том, что в сентябре из Челябинска запустят дополнительные рейсы поездов к Черному морю. Из столицы Южного Урала они будут отправляться по нечетным числам.

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