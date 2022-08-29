В Челябинской области улучшилась ситуация по рынку труда

Челябинская область поднялась в рейтинге на 10 пунктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область поднялась на 10 позиций в рейтинге российских регионов по ситуации с рынком труда. Об этом стало известно из исследования «РИА Новости».

— Челябинская область заняла 23 место среди регионов РФ. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 65,7. В 2020 году у региона было 59,6 баллов, — указано в исследовании.

Как уточняют эксперты, при исследовании регионы оценивали сразу по нескольким показателям — среди них — уровень заработной платы, условия труда, занятость населения и емкость рынка.

Лучше всего ситуация с рынком труда обстоит в Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Татарстане.

Ранее в Челябинской области четверо рабочих пострадали от телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД России по Челябинской области, у мужчин украли почти миллион рублей.

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