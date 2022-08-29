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Происшествия29 августа 2022 4:35

Выехал на рельсы перед поездом: в Челябинской области грузовой состав врезался в автомобиль

Грузовой поезд врезался в автомобиль в Челябинской области, пострадала пассажирка
Елена КОЛЧИНА
Столкновение произошло на ЖД-переезде

Столкновение произошло на ЖД-переезде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области случилась авария с участием грузового поезда и LADA Vesta. Инцидент произошел днем 28 августа на перегоне Учалы-Шартымка.

70-летний водитель LADA выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист грузового состава затормозил, но машина была уже слишком близко, произошло столкновение.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, водитель машины уцелел, но пострадала ехавшая с ним пассажирка. С места аварии ее увезли в больницу.

— К ДТП привело нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, — заявили в пресс-службе ЮУЖД. — Схода подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло.

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