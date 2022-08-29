Нашли на улице: в Челябинской области окончили поиски 9-летней девочки, пропавшей во время прогулки

Девочка загулялась и ушла в соседний район Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девятилетняя жительница Златоуста, которую искали волонтеры и полицейские благополучно вернулась домой. Девочка днем 28 августа отправилась на прогулку. Когда через несколько часов она не появилась дома, мама школьницы забила тревогу.

Девочку нашли только поздно вечером. Она все еще гуляла на улице. Оказалось, что школьница ушла в другой район города.

— Нашли около 22:00. Передали родителям. Полицейские провели профилактические беседы, — рассказали в региональном ГУ МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Почта: kpchel@phkp.ru