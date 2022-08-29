Два проекта из Свердловской области вошли в список полуфиналистов конкурса фонда «Навстречу переменам»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Свердловскую область представляют – театр-игра «Ку-кушка» из поселка Черноисточник и проект «Лечение и профилактика кариеса» из Екатеринбурга.

Театр-игра «Ку-кушка», проект Юлии Пиляй, направлен на повышение уровня образования в сфере культурного и эстетического развития у детей. Отличительная особенность этого театра кукол в том, что дети здесь могут попробовать себя сразу в нескольких ролях: они и актеры, и художники, и мастера бутафории, и сценаристы, и режиссеры.

Проект «Лечение и профилактика кариеса», Марии Петриковой, предлагает комплексный подход в оказании стоматологической помощи детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) без применения общего наркоза. Слаженное взаимодействие врачей, педагогов, реабилитологов и авторская методика специалистов позволяют найти индивидуальный подход к каждому «особенному ребенку».

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Основные направления проектов-полуфиналистов: медицина и здоровье, дополнительное образование, ментальное здоровье, поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей, продвижение спорта и ЗОЖ. Часть проектов ориентирована на помощь в реабилитации детей с особыми потребностями.

Оператор мобильной связи Tele2 традиционно выступает партнером конкурса. Кроме финансовой поддержки со стороны компании, за 10 лет сотрудничества более 600 сотрудников компании из 50 регионов выступили интеллектуальными волонтерами фонда. Именно они принимали активное участие в отборе на первом этапе проекта.

Виктор Юдин, менеджер по операциям макрорегиона «Урал», ментор фонда «Навстречу переменам»:

«Мы поддерживаем проекты социальных предпринимателей, которые приносят реальную пользу детям, и сотрудничаем с фондом уже 10 лет. Например, наши сотрудники часто становятся менторами для социальных предпринимателей, делятся с ними своими знаниями и опытом. Это отличная возможность сделать что-то социально-значимое и внести вклад в развитие общества».

Далее всех полуфиналистов ждет обучающий курс «Преинкубатор», после которого будут выбраны 10 финалистов. Каждый из них станет участником индивидуальной программы развития «Инкубатор», а сильнейшие проекты получат денежные гранты до 1,5 млн рублей. За 10 лет работы фонда выпускники программ изменили к лучшему жизнь более 430 000 детей, поддержано 380 проектов, выдано грантов на сумму 71 млн рублей, задействованы 800 экспертов, менторов, консультантов, волонтеров.

По информации от пресс-службы Tele2