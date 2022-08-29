Нужно больше автобусов: в Челябинске до максимума увеличат количество общественного транспорта на улицах

Челябинцы с прошлой недели жаловались на нехватку мест в автобусах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске нарастили выпуск общественного транспорта на линии, но в салонах автобусов и трамваев по-прежнему тесновато. В ближайшие дни на дороги отправят дополнительные машины.

— С 1 сентября пассажиропоток еще больше увеличится. Думаю, транспорт максимально нужно вывести, — заявила во время совещании в мэрии глава города Наталья Котова.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, на прошлой неделе в Челябинске выпускали на линию по 220 автобусов в день, а также по 150 трамваев и 105 троллейбусов.

— По всем направлениям за прошедшую неделю наблюдается увеличение пассажиропотока, — признал Андрей Ксензов.

Напомним, увеличивать количество обслуживающего городские маршруты транспорта начали с середины августа. В мэрии решили, что с возвращением в город студентов и школьников автобусов, троллейбусов и трамваев стало не хватать. Чтобы точно пересчитать транспорт, на конечные остановки даже отправляли контролеров.

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