В Челябинске умерла медведица Алиса, прожившая в зоопарке 26 лет

Алиса оставила после себя пятерых медвежат Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке умерла гималайская медведица Алиса. Это случилось 27 августа, хищница скончалась от старости, во сне.

— Алиса ушла из жизни тихо и мирно, во сне. Причина — почтенный возраст, — рассказали в челябинском зоопарке.

Алиса попала в зоопарк в 1996 году. До этого она выступала в цирке, хозяева которого бросили ее в клетке на челябинском вокзале без еды и воды. В итоге Алису приютили, и последующие 26 лет она провела в зоопарке. Здесь она завела отношения с гималайским медведем Харитоном — у них родились пятеро медвежат.

Напомним, в прошлом году в челябинском зоопарке случилась массовая гибель животных. Там заподозрили, что кто-то отравил их ядом, добавленным в фарш. Погибла пара оленей, медведи Степан и Маша. Еще двоих — Бусинку и Харитона — удалось спасти. В полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

А еще в зоопарке появились двое новых медвежат. Они остались без матери и вышли к людям неподалеку от озера Банное под Магнитогорском. Ситуация могла закончиться плачевно, поскольку в соседней Башкирии людям выдали разрешение на отстрел медведей. Но власти Челябинской области решили спасти зверят и определили их в зоопарк. Одну медведицу поймали осенью 2021 года, а ее сестру — этой весной.

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