УФАС нашло нарушения в закупке на 92,5 млн рублей на оборудование светофоров

После жалобы нарушения устранили. Фото: Архив "КП"

«Ростелеком» пожаловался в УФАС на закупку на 92,5 млн рублей по обустройству светофоров системой АСУДД, которая позволяет их синхронизировать. Как рассказала замруководителя УФАС по Челябинской области Влада Ливончик, внеплановая проверка показала наличие нарушений.

— В извещении о проведении закупки установлены требования о представлении документов, подтверждающих наличие опыта выполнения работ. Заявителем представлены подтверждающие документы. Но комиссия Комитета дорожного хозяйства Челябинска не посчитала контракт «Ростелекома» подтверждением, так как он не показывает опыта выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги, — говорит Влада Ливончик.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что при рассмотрении заявки «Ростелекома» заказчик не проанализировал документы, в протоколе нет обоснования. После жалобы в протокол внесли изменения, но материалы дела все же переданы на рассмотрение для возбуждения дела об административном нарушении.

Тем не менее, 27 июля контракт был заключен с другой компанией, которая предложила наименьшую сумму — акционерным обществом «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (АО «СМЭУ»).

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