Спасались от шторма на неизвестном острове: байдарочники потерялись на озере Увильды

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли двух байдарочников. Отдыхающие заблудились и чуть не утонули в озере Увильды.

Инцидент произошел вечером в пятницу 26 августа. Двое молодых людей решили покататься по озеру на надувной байдарке. Отплыв от берега, они поняли, что перестали ориентироваться на местности. Вскоре на озере поднялись высокие волны. Байдарку сильно качало и могло перевернуть, отдыхающие сильно рисковали, ведь на них не было спасательных жилетов.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Молодые люди решили выбраться на берег ближайшего острова. Что это за остров, они не знали, но, позвонив в службу спасения, сумели словами описать местность. Спасатели осмотрели похожие по описанию острова. На одном их них нашли байдарочников.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, на борт лодки взяли не только незадачливых туристов, но и их надувное плавсредство.

Молодых людей успели благополучно увезти на берег до того, как погода совсем испортилась.

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