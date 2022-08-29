Специалисты ЦКС проконсультируют жителей Варненского района

В сентябре Центр коммунального сервиса для жителей Варненского района организует серию выездных встреч. В ходе данных мероприятий представители регионального оператора проведут консультации и ответят на все вопросы, связанные с оказанием коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Также в дни приема жители смогут сдать документы для перезаключения или заключения нового договора.

Встречи с представителями регионального оператора будут проходить каждый четверг: 8,15,22 и 29 сентября с 11:00 до 15:00 в здании администрации по адресу с. Варна, ул. Советская, д. 135.

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