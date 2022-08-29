УФАС отменило контракт на покупку модульного здания для больницы в Снежинске

Заказчик попросил отчет по комплексным инженерным изысканиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольная служба отменила контракт на поставку комплекта сборной модульной конструкции для строительства приемного отделения ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России в Снежинске. Как рассказала замруководителя УФАС по Челябинской области Влада Ливончик, жалоба на контракт 99,8 млн рублей поступила от ООО «Профстрой».

— От подрядчика требовалось поставить модульную конструкцию, разгрузить, собрать смонтировать. Но в требованиях к конструкции товара было также указано, что перед началом поставки нужно предоставить отчет по комплексным инженерным изысканиям, — говорит Влада Ливончик.

Он отметила, что при этом не прописано, что собой представляют комплексные инженерные изыскания. Хотя они выполняются для подготовки проекта по строительству и реконструкции капитальных объектов, а в этом случае об этом не идет речь. При этом требования должны применяться к самой модульной конструкции. Плюс к этому заказчик попросил конкретные характеристики к оборудованию, которые нужно оснастить отделение.

— Это не единственный случай. Заказчики проводят аукционы и на поставку фонтана, бассейна, спортивного сооружения, а не их строительства, — говорит Влада Ливончик. — Челябинское УФАС России предписало отменить аукцион, чтобы не допустить серьезных нарушений действующего законодательства.

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