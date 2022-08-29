Мотоциклиста увезли на скорой Фото: Сергей СОТНИКОВ

Днем в понедельник, 29 августа, на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева в Челябинске разбился мотоциклист. Байкер влетел в «Лада Ларгус».

Мотоциклист ехал по Цвиллинга, когда на пересечении с Тимирязева поворачивал «Ларгус». «Ларгус» не успел уехать с перекрестка, и байкер в него врезался, передает с места ДТП корреспондент КП-Челябинск.

Мотоциклист въехал «Ларгусу» в колесо Фото: Сергей СОТНИКОВ

— «Ларгус» уже завершал поворот на Тимирязева, немножко не успел, — сообщил очевидец, который в момент ДТП проходил мимо.

Мотоциклист жив, его увезли на скорой.

На заднем сидении «Ларгуса» сидела 15-летняя девушка. Она не получила травм, но находится в состоянии шока, ее увезла мама.

Детали мотоцикла разлетелись по всей дороге Фото: Сергей СОТНИКОВ

Мотоцикл марки Yamaha Фото: Сергей СОТНИКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.