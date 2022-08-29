Мотоциклиста увезли на скорой
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Днем в понедельник, 29 августа, на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева в Челябинске разбился мотоциклист. Байкер влетел в «Лада Ларгус».
Мотоциклист ехал по Цвиллинга, когда на пересечении с Тимирязева поворачивал «Ларгус». «Ларгус» не успел уехать с перекрестка, и байкер в него врезался, передает с места ДТП корреспондент КП-Челябинск.
Мотоциклист въехал «Ларгусу» в колесо
Фото: Сергей СОТНИКОВ
— «Ларгус» уже завершал поворот на Тимирязева, немножко не успел, — сообщил очевидец, который в момент ДТП проходил мимо.
Мотоциклист жив, его увезли на скорой.
На заднем сидении «Ларгуса» сидела 15-летняя девушка. Она не получила травм, но находится в состоянии шока, ее увезла мама.
Детали мотоцикла разлетелись по всей дороге
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Мотоцикл марки Yamaha
Фото: Сергей СОТНИКОВ
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