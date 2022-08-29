Компания из Саратова прокатила техникум в Челябинской области с ремонтом на 1,3 млн рублей

Подрядчик сообщил, что цены на стройматериалы выросли. Фото: Олег Укладов

«Катав-Ивановский индустриальный техникум» попросил УФАС включить компанию из Саратова «Вита» в Реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщила замруководителя УФАС по Челябинской области Влада Ливончик, подрядчик выиграл торги с начальной суммой 1,3 млн рублей, взял 30% аванса, но к работам не приступил.

— В указанный срок общество не приступило к выполнению работ, на претензии заказчика не отвечало. Затем общество направило в адрес заказчика уведомление об увеличении цены контракта, в связи с тем, что подорожал материал, — рассказала Влада Ливончик.

Техникум контракт расторгнул в одностороннем порядке, решает вопрос с возвратом аванса. УФАС в свою очередь внес «Виту» в Реестр недобросовестных поставщиков.

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