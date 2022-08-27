В Челябинск на IT-форум приедут три федеральных министра

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Челябинске на сентябрь анонсировали крупный айти-форум с участием сразу трёх федеральных министров — Сергея Кравцова (Минспросвещения), Александра Козлова (Минприроды), Максута Шадаева (Минцифры). Как передает паблик о жизни региона «Челябушка», обсуждать будут насущное — импортозамещение в информационных технологиях в самых разных сферах.

— Тут и помощь отраслевым компаниям, и решение кадрового вопроса, и тенденции развития — всё наболевшее в условиях неопределённости. Не удивляемся, что южноуральские власти снова технично подтянули такое весомое мероприятие. Полагаем, репутацию в этом смысле, во-первых, обеспечил первый всероссийский форум по теме технологического суверенитета, проведённый в Челябинске весной. Тогда, правда, звёздных спикеров не было, зато в новых планах целая делегация, и кому как не «локомотиву импортозамещения» быть организатором чего-то подобного, — добавляют авторы канала. — Во-вторых, видимо, «погоду сделал» опыт поддержки телекома и IT, в котором Челябинская область тоже существенно преуспела, что ранее по достоинству оценили в правительстве.

Форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет 29–30 сентября в челябинском отеле Radisson Blu.