Мать успела вытащить двоих детей из горящей машины в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области прямо на дороге загорелся легковой автомобиль. Это случилось вечером 28 августа на трассе М-5 в Саткинском районе.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель Renault Megane почувствовала запах гари. Бдительная женщина затормозила на обочине. И тут же в машине вспыхнул моторный отсек.
Женщина и двое детей, ехавших с ней на пассажирских местах, успели выбраться из машины и не пострадали.
Автомобиль удалось потушить, но ехать дальше на нем уже было нельзя. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вызвали эвакуатор, а оставшуюся без транспорта семью довез до Челябинска неравнодушный водитель, проезжавший мимо.
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