Мать успела вытащить двоих детей из горящей машины в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области прямо на дороге загорелся легковой автомобиль. Это случилось вечером 28 августа на трассе М-5 в Саткинском районе.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель Renault Megane почувствовала запах гари. Бдительная женщина затормозила на обочине. И тут же в машине вспыхнул моторный отсек.

Женщина и двое детей, ехавших с ней на пассажирских местах, успели выбраться из машины и не пострадали.

Автомобиль удалось потушить, но ехать дальше на нем уже было нельзя. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вызвали эвакуатор, а оставшуюся без транспорта семью довез до Челябинска неравнодушный водитель, проезжавший мимо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Почта: kpchel@phkp.ru