Начнут с пляжного фестиваля и детской музыки: в Челябинске 3 сентября стартует празднование Дня города

Фестиваль водных огней устроят на Городском пляже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с 3 сентября начнется празднование Дня города. Начало торжеств анонсировал на совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В парке Гагарина 3 сентября пройдет общественно-политический вернисаж, а вечером на Городском пляже мы ждем всех желающих на фестиваль водных огней «Челябинск загадывает желания». Начало в 20:00, — сообщил Сергей Авдеев. — сентября пройдет детский джазовый фестиваль «Бэби-джаз» в городском саду имени Пушкина.

Напомним празднование Дня города в 2022 году растянется в Челябинске на две недели. В главную афишу праздника включили три десятка мероприятий. Главным днем торжеств станет 10 сентября. Именно на это дату намечен фейерверк и концерт с участием Anna Asti, солистов Большого и Мариинского театров.

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