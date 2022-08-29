Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 11:58

В Челябинске сделают почти 4 км выделенных полос для общественного транспорта

Для пассажиров существенно снизится время в пути
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: Миндортранс Челябинской области

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинске начались работы по созданию выделенных полос для общественного транспорта в пределах улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса. Их общая протяженность составит 3,8 км. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

— Приоритет для городского транспорта в рамках реформы Челябинской агломерации обеспечат в коридоре улиц Северо-Крымская - Труда - Энгельса как в центр, так и обратно, — уточнили в ведомстве.

На выделенных полосах будут ездить девять маршрутов общественного транспорта. Время проезда на участке для них сократится с 16-18 до 10-8 минут. По оценкам ведомства, провозная способность выделенных полос составит 3 619 пассажиров в час.

Напомним, в Челябинске к 1 сентября увеличат количество общественного транспорта на маршрутах. В мэрии решили, что с возвращением в город студентов и школьников автобусов, троллейбусов и трамваев стало не хватать. Чтобы точно пересчитать транспорт, на конечные остановки даже отправляли контролеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Почта: kpchel@phkp.ru