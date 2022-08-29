Забор вокруг строящегося храма в Челябинской области превратили в картинную галерею

Забор вокруг строящегося храма в Снежинске украсили изображениями городских достопримечательностей Фото: группа «Снежинск сегодня»

В Снежинске Челябинской области художница расписала забор вокруг строящегося храма иконы Божией Матери «Державная». Об этом сообщает Hornews.com. Теперь он стал похожим на настоящую картинную галерею.

Фото: группа «Снежинск сегодня»

Супруги Анна и Евгений Михайловы украсили забор городскими достопримечательностями. Вместе они отмыли и загрунтовали ограждение, создали фон. На сегодняшний день сделаны уже четыре секции забора, впереди — еще девять.

Фото: группа «Снежинск сегодня»

Художница Анна и раньше работала с большими картинами, но бетонный забор разрисовывет впервые. Она планирует успеть все сделать, пока не начался сезон дождей. Вдохновение девушка черпает из снимков снежинских фотографов Вадима Кудинова и Григория Лебедева.

Фото: группа «Снежинск сегодня»

Когда откроется сам храм, вокруг которого стоит забор, неизвестно. Сейчас нет денег на оплату работы строителей, поэтому в храме активно ведется сбор средств.

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