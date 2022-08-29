В Челябинске 74-летняя пенсионерка разбилась насмерть при падении с восьмого этажа

Женщина выпала с восьмого этажа. Фото: google.ru/maps

В Челябинске пенсионерка выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть. Инцидент произошел днем 29 августа у дома №2 по улице Чичерина. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

— Происшествие случилось около часа дня. Погибшая - женщина 1948 года рождения, — рассказал источник.

На месте происшествия работают следователи и полицейские. Сейчас выясняются все причины трагедии.

В начале августа в Металлургическом районе погибла 82-летняя пенсионерка. Она выпала из окна многоэтажки. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер.

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