В Челябинске 74-летняя пенсионерка разбилась насмерть при падении с восьмого этажа

Женщина выпала с восьмого этажа. Фото: google.ru/maps
В Челябинске пенсионерка выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть. Инцидент произошел днем 29 августа у дома №2 по улице Чичерина. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
— Происшествие случилось около часа дня. Погибшая - женщина 1948 года рождения, — рассказал источник.
На месте происшествия работают следователи и полицейские. Сейчас выясняются все причины трагедии.
В начале августа в Металлургическом районе погибла 82-летняя пенсионерка. Она выпала из окна многоэтажки. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер.
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