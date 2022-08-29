На выплаты челябинским пенсионерам потратят 580 млн рубле

Размер выплаты составит 700 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

830 тысяч челябинских пенсионеров получат выплаты на 580 млн рублей. Как рассказали в региональном минсоце, деньги выплатят в рамках Дня пожилого человека.

— Выплата, размер которой составляет 700 рублей, стала постоянной с 2019 года по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, — объяснили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Все пенсионеры получат свои выплаты до октября этого года. Их получат в том числе и те челябинцы, которые вступят в бюджетный возраст 1 октября 2022 года.

Ранее КП-Челябинск писал о том, что в Челябинской области подешевели овощи, стройматериалы и туристические поездки. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где изучают ценники в магазинах крупных торговых сетей.

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