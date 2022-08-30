Врачи-самозванцы отобрали полмиллиона рублей у пенсионерок в Челябинской области

Мошенники завладели сбережениями троичанок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Троицке Челябинской области мошенники притворились медработниками, чтобы напугать женщин и выманить у них деньги. В сумме аферистам удалось получить более 500 тыс. рублей.

Врач-самозванец позвонил 85-летней троичанке по телефону и рассказал, что ее дочь попала в автоаварию. Обманщик заявил, что пострадавшей нужно срочное лечение, а за него не возьмутся без оплаты — 200 тыс. рублей. Затем мошенник передал телефон своей помощнице, которая играла роль травмированной дочери. Пенсионерка так разволновалась, что женский голос в трубке показался ей знакомым. Она согласилась отдать деньги приехавшему за ними курьеру.

Точно так же обманули еще одну жительницу Троицка, заполучив 100 тыс. рублей.

К еще одной пенсионерке в Троицке мошенница пришла на дом. Женщина назвала имя и фамилию горожанки, испугала ту известием о попавшей в ДТП внучке. Аферистка набрала номер, заявив, что звонит в больницу, и передала пенсионерке трубку. Сообщница мошенницы по телефону изображала пострадавшую: говорила очень неразборчиво, но часто называла собеседницу бабушкой и просила отдать деньги, чтобы заплатить другим пострадавшим в ДТП. Троичанка сдалась и рассталась с деньгами.

— Обман вскрылся в тот момент, когда потерпевшие позвонили своим родственникам и убедились, что в ДТП они не попадали, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В полиции после обращений пенсионерок возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Аферистов сейчас разыскивают.

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