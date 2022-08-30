В Челябинской области изменится расписание электричек, но только на день

Расписание изменят из-за ремонта на путях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области изменится расписание электропоездов. Корректировки в схему их движения внесут только на один день — 6 сентября. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, на эту дату назначены ремонтные работы на рельсах. Уже 7 сентября электрички должны вернуться к обычному графику.

Изменения 6 сентября коснутся четырех поездов.

«Ласточка» № 7903 «Челябинск – Магнитогорск» отправится в 6:33 (на три минуты позже обычного), а прибудет на конечную станцию на 27 минут позже, чем обычно — в 11:17.

Электричка № 6843 «Челябинск – Карталы» выедет из Челябинска с получасовой задержкой, в 9:30, а прибудет в Карталы почти на час позже привычного времени, в 14:06.

Поезд №6514 «Магнитогорск - Карталы-1» отправится в 7:05 (на 15 минут позже, чем в другие дни), а завершит маршрут в 10:26.

Электричка № 6804 «Еманжелинск–Челябинск» выедет с 14-минутной задержкой, в 6:35, а в Еманжелинск прибудет в 7:33, на 15 минут позже обычного срока.

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