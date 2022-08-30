В Магнитогорске 4-летняя девочка выпала из окна

Девочка не удержалась на подоконнике
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Магнитогорске 4-летняя девочка выжила после падения с четвертого этажа. Несчастный случай произошел 27 августа.
Девочка оперлась на москитную сетку в окне, а сетка не выдержала веса ребенка. Малышку госпитализировали.
В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья, где растет девочка, благополучная.
— С родителями провели профилактическую беседу, — добавили в полицейском главке.
Ранее в Челябинске двое детей ночью выпали с балкона. Они искали мать, которая в то время как раз ненадолго вышла из дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru