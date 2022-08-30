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Происшествия30 августа 2022 6:10

В Магнитогорске 4-летняя девочка выпала из окна

Она попала в больницу, но осталась жива
Елена КОЛЧИНА
Девочка не удержалась на подоконнике

Девочка не удержалась на подоконнике

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магнитогорске 4-летняя девочка выжила после падения с четвертого этажа. Несчастный случай произошел 27 августа.

Девочка оперлась на москитную сетку в окне, а сетка не выдержала веса ребенка. Малышку госпитализировали.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья, где растет девочка, благополучная.

— С родителями провели профилактическую беседу, — добавили в полицейском главке.

Ранее в Челябинске двое детей ночью выпали с балкона. Они искали мать, которая в то время как раз ненадолго вышла из дома.

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