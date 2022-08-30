Уже больше 6 тыс. человек болеют коронавирусом в Челябинской области

Уже больше 348 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 583 новых случая коронавируса — на 9 больше, чем накануне. Все чаще заболевают школьники. За день Covid-19 диагностировали у 20 детей школьного возраста, тогда как в начале августа инфекцию обнаруживали у 7-8 детей в день.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 6 007 жителей Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

А за все время с начала пандемии коронавирусом заболели уже 348 011 южноуральцев.

Напомним, аудиторы Контрольно-счетной палаты пришли с проверкой в региональный минздрав. Они оценивают траты на профилактику коронавируса и борьбу с его последствиями.

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