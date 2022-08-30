Никто не отвечает за дыру в земле: колодец, куда упал 2-летний мальчик в Челябинске, оказался бесхозным

Вместо крышки на люке лежат бетонные блоки. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске следователи начали проверку после падения двухлетнего мальчика в канализационный колодец.

Инцидент произошел в первой половине августа на 2-й Эльтонской улице. Ребенок гулял с родителями и угодил в люк, провалившись между бетонными блоками, частично прикрывавшими дыру в земле. Отец сразу бросился доставать малыша, вызвали врачей. К счастью, мальчик отделался одними ушибами.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Тем временем в прокуратуре собственную проверку уже закончили и выяснили, что колодец бесхозный. Более того, непонятно, зачем он вообще нужен, так как ни к каким инженерным сетям колодец не относится. Позаботиться о незакрытом люке в надзорном ведомстве просят у мэрии города.

— Главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос установить принадлежность объекта и целесообразность его использования, – уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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