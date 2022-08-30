Очередной розыгрыш от «САМОЦВЕТОВ» проведут в Копейске

Фото: «САМОЦВЕТЫ»

Как быстро пролетело лето. Но это не повод для грусти. «САМОЦВЕТЫ» объявляют войну осенней хандре! 1 сентября очередные 180 тысяч обретут своих хозяев.

Пятый розыгрыш в рамках акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» состоится в копейском ТРК «Слава» (вход со стороны площади Славы). Старт в 18:00. Участвуют все, кто зарегистрировал купоны с 17 июня по 31 августа. По традиции во время мероприятия пройдет розыгрыш приятных подарков от компании «САМОЦВЕТЫ».

Следить за результатами очередного этапа акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» можно и не выходя из дома. Прямая трансляция будет организована «ВКонтакте».

Если вы еще не успели присоединиться к игре, стоит поторопиться. Ведь чем больше купонов зарегистрирует участник, тем больше будет шансов стать победителем акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона». Каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте samocvety.gold/milliony, следить за результатами и верить, что фортуна улыбнется именно вам!