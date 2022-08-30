Выпадение волос после COVID-19: что делать

Врач интегративной медицины Наталия Герасимова. Фото: МЦ «Лотос»

Одна из самых частых жалоб пациентов, перенесших COVID-19, — выпадение волос. Проявляется это, как правило, через пару месяцев после заболевания и может продолжаться до полугода, а иногда и дольше. С причинами и способами решения этой проблемы помогла разобраться заведующая дерматологическим отделением МЦ «Лотос», врач интегративной медицины Наталия Герасимова.

Человек теряет от 50 до 100 волос каждый день, и это является нормой. Однако в постковидный период многие отмечают более активное выпадение волос. При этом не стоит бесконтрольно употреблять витаминные комплексы или лекарственные средства. Причину выпадения волос может установить специалист — врач-дерматолог или трихолог.

В обязательном порядке нужно обратиться к врачу, если внезапно потеряли много волос, или они стали выпадать прядями, если появились залысины или голова стала чесаться и зудеть.

«С помощью диагностической трихоскопии врач проведет оценку состояния волос и кожи головы, степень активности сальных желез, генетическую предрасположенность к алопеции», — рассказала Наталия Владимировна.

При необходимости врач назначит обследования, чтобы понять, насколько организм насыщен железом, каково состояние щитовидной железы и уровень половых гормонов.

По результатам обследования могут быть назначены как лекарственная терапия, так и различные инъекционные методы лечения (плазмотерапия, мезотерапия) или аппаратные методики (лазер, микротоки, дарсонваль). Врач также может порекомендовать скорректировать питание, сменить средства по уходу за волосами или начать прием определенных витаминов, микроэлементов и биодобавок.

Улучшению состояния кожи и волос также способствуют прогулки на свежем воздухе, здоровый сон и отказ от вредных привычек.

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