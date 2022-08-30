В Чурилово определили участки под строительство школы искусств и библиотеку

Ранее в Чурилово отказались от строительства многоэтажки ради школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чурилово построят школу искусств и библиотеку. На заседании Челябинской городской думы во вторник, 30 августа, утвердили изменения по земельным участкам под застройку.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, в мае была утверждена новая планировка территории в Чурилово. Из проекта исключили разноэтажный многоквартирный дом, чтобы увеличить территорию школы — севернее дома № 65 по Эльтонской 2-й.

Вторую школу возведут восточнее микрорайона № 3 по улице Зальцмана. Дополнительно идет работа по участку для детской и взрослой поликлиники на перекрестке Конструктора Духова и Сергея Герасимова.

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