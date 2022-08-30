Челябинская область заняла 14-е место в России по спросу на самозанятых работников

Некоторые предприниматели согласны принять сотрудника, только если он получит статус самозанятого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область оказалась 14-й среди российских регионов по спросу на самозанятых сотрудников. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», на регион приходится 1,4% от общего количества вакансий с упоминанием работников, которые самостоятельно платят налог на профессиональный доход. Для сравнения, соседняя Свердловская область заняла шестое место в стране по востребованности самозанятых у бизнесменов.

В целом по России спрос на самозанятых в последнее время резко вырос. За лето 2022 года открыли 28 тыс. вакансий, в которых от соискателя требуют оформить самозанятость. Это на 77% больше, чем летом прошлого года. Работодатели, которые сотрудничают с самозанятыми вместо того, чтобы нанять работников по обычной схеме, экономят на налогах и операционных издержках, вдобавок получают упрощение документооборота.

Больше всего сейчас спрос на самозанятых IT-специалистов. На этот сектор приходится 28% вакансий. Кроме того, статус самозанятых приходится получать маркетологам (24% вакансий), курьерам (17%) и продавцам (16%).

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