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Общество30 августа 2022 8:47

Больше 80 жертв, но все пернатые: в Челябинской области нашли очаг птичьего гриппа

В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа
Елена КОЛЧИНА
Домашних гусей заразили перелетные птицы

Домашних гусей заразили перелетные птицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области обнаружили очаг заразного для человека птичьего гриппа. Опасный вирус обнаружили в Кунашакском районе.

Неделю назад, 23 августа жители села Халитово сообщили о массовой гибели домашней птицы. Умерли 80 молодых гусей.

Специалисты вяли пробы из тушек пернатых и установили, что причиной падежа стал грипп. Вывод южноуральских экспертов подтвердили в Центральной ветеринарной лаборатории России, которая находится во Владимире (туда образцы выслали, чтобы исключить последние сомнения).

Специалисты Россельхознадзора осмотрели берег озера Тахталым рядом с селом, где погибли птицы. Нашли труп еще одного домашнего гуся.

Жителям села запретили выпускать птиц на улицу, чтобы больные особи не заражали здоровых. Сейчас подсчитывают точное количество пернатых в Халитово и точное количество умерших от вируса гусей.

— Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

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