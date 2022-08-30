Больше 80 жертв, но все пернатые: в Челябинской области нашли очаг птичьего гриппа

Домашних гусей заразили перелетные птицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области обнаружили очаг заразного для человека птичьего гриппа. Опасный вирус обнаружили в Кунашакском районе.

Неделю назад, 23 августа жители села Халитово сообщили о массовой гибели домашней птицы. Умерли 80 молодых гусей.

Специалисты вяли пробы из тушек пернатых и установили, что причиной падежа стал грипп. Вывод южноуральских экспертов подтвердили в Центральной ветеринарной лаборатории России, которая находится во Владимире (туда образцы выслали, чтобы исключить последние сомнения).

Специалисты Россельхознадзора осмотрели берег озера Тахталым рядом с селом, где погибли птицы. Нашли труп еще одного домашнего гуся.

Жителям села запретили выпускать птиц на улицу, чтобы больные особи не заражали здоровых. Сейчас подсчитывают точное количество пернатых в Халитово и точное количество умерших от вируса гусей.

— Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

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