Житель Челябинской области обокрал свою бывшую учительницу накануне 1 сентября

жительница Ашинского района потеряла больше 60 тыс. рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области повзрослевший ученик обокрал свою бывшую учительницу.

Жители Ашинского района встретились во время экскурсии в Сатку. Они стали общаться, а когда 70-летняя женщина отвлеклась, разглядывая достопримечательности, бывший ученик вытащил у нее из сумки 10,5 тыс. рублей наличными и телефон. Телефон он вернул, но только после того, как воспользовался им, чтобы перевести 8 тыс. рублей со счета учительницы на свой счет. Из сумки мужчина стянул также бумажку, на которой владелица записала пин-код от банковской карты и пароль от личного кабинета.

Уже после возвращения с экскурсии мужчина украл у пенсионерки карту и отправил своего друга снимать деньги, пользуясь подсмотренным ранее пин-кодом. Так ему удалось присвоить еще 45 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу средств, учительница обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о краже и разыскали подозреваемого. С 28-летнего мужчины на время расследования взяли обязательство о явке.

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