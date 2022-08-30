В Челябинске изменят план развития городской системы водоснабжения

Новшества внесут в план, рассчитанный на 10 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске внесут изменения в план развития системы водоснабжения. Такое решение приняли на заседании Городской думы 30 августа. Модернизации подвергнется программа МУП «ПОВВ», рассчитанная на 2016 – 2025 годы.

Среди запланированных изменений – устройство защитного трансформатора на водопроводной станции «Западная», реконструкция блока №1 очистных сооружений. Также от террористической угрозы планируют защитить водопровод.

Дополнительного финансирования изменения не требуют. Деньги, как запланировано, частично займут из Фонда национального благосостояния.

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