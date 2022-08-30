Житель Копейска укусил сотрудника полиции во время задержания

Стражи порядка встретили мужчину у подъезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Копейске 22-летний парень покусал полицейского во время задержания. Оперативники встретили его у подъезда. Молодой человек бросился бежать, но его поймали.

Тогда он укусил одного из сотрудников полиции за тыльную сторону обоих предплечий, пишет «Копейский рабочий». В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, молодой человек задержан. Он разыскивался за совершение имущественных преступлений.

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