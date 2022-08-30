Столкнулись в месте дорожного ремонта: в Челябинской области в ДТП попали грузовик и три легковые машины

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. ДТП произошло в 13:15 30 августа на дороге Челябинск-Троицк, в месте, где идет ремонт трассы.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель большегрузного Volvo не выдержал безопасную дистанцию. Из-за этого, когда перед фурой остановился легковой Daewoo Nexia, грузовик не успел затормозить, врезался в иномарку и вытолкнул ее в кювет.

После этого Volvo проехал вперед и столкнулся с Kia Sportage. Кроссовер, в свою очередь, врезался в стоявший перед ним Renault Sandero.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Все машины помяло, но люди в ДТП не пострадали.

На 79-м километре дороги, где произошла авария, образовался затор,

сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение.

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