Челябинск начнет сотрудничать с городом Макеевка в ДНР

Депутаты единогласно проголосовали за соглашение. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Челябинск продолжает расширять сотрудничество с Донецкой Народной Республикой. Новое соглашение утвердили на заседании Гордумы 30 августа. В повестку вопрос изначально внесен не был.

— Время напряженное, тревожное, требует быстрых решений. Хочу поблагодарить, что оперативно внесли вопрос и сейчас его рассматриваем, не дожидаясь следующего заседания думы. Это позволит провести соответствующий референдум в кратчайшие сроки в Донецкой Народной Республике, – поблагодарил председатель городской думы Андрей Шмидт.

Соглашение затронет налаживание социального и культурного взаимодействия между городами. Депутаты приняли документ единогласно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru