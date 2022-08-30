Челябинск начнет сотрудничать с городом Макеевка в ДНР

Депутаты единогласно проголосовали за соглашение.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Челябинск продолжает расширять сотрудничество с Донецкой Народной Республикой. Новое соглашение утвердили на заседании Гордумы 30 августа. В повестку вопрос изначально внесен не был.
— Время напряженное, тревожное, требует быстрых решений. Хочу поблагодарить, что оперативно внесли вопрос и сейчас его рассматриваем, не дожидаясь следующего заседания думы. Это позволит провести соответствующий референдум в кратчайшие сроки в Донецкой Народной Республике, – поблагодарил председатель городской думы Андрей Шмидт.
Соглашение затронет налаживание социального и культурного взаимодействия между городами. Депутаты приняли документ единогласно.
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