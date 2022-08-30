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Общество30 августа 2022 11:11

«Притворялась мешком картошки»: в Челябинской области женщина спряталась от приставов под одеялом

Жительница Челябинской области спряталась от приставов под одеялом, чтобы не платить алименты
Елена КОЛЧИНА
Нерадивая мать затаилась на балконе

Нерадивая мать затаилась на балконе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области женщина спряталась под одеялом от судебных приставов, чтобы не платить алименты 12-летней дочери. Но должницу все равно нашли.

Дочка 39-летней жительницы Златоуста сейчас живет в социально-реабилитационном центре. Туда девочку забрали из-за того, что мать пила, а временами даже дралась с сожителем, а о ребенке не заботилась. Женщина должна перечислять центру алименты, но делать этого не хочет. Долг уже превысил 100 тыс. рублей.

Мать живет в квартире сожителя. Туда и нагрянули судебные приставы, чтобы напомнить о долге. Сожитель заявил, что расстался с женщиной и понятия не имеет, где та находится. Но все же неохотно впустил приставов в дом, когда те попросили осмотреть квартиру.

В комнатах нерадивой матери действительно не оказалось.

— Но когда сотрудники органа принудительного исполнения заглянули на балкон, то обнаружили там женщину, которая с головой укуталась в одеяло и пыталась имитировать то ли мешок картошки, то ли старый ковер, — рассказали в региональном управлении ФССП. — Увы, неважные актерские данные не позволили ей добиться полного перевоплощения. Пришлось снимать реквизит и ехать в отдел судебных приставов.

За неуплату алиментов жительницу Златоуста приговорили к 20 часам обязательных работ. Женщина заявила, что больна и не может работать, но приставы сделали запрос в больницы и выяснили, что за врачебной помощью должница не обращалась.

С женщиной также встретилась представитель социального центра. Она предупредила, что на мать подали в суд, собираются лишить ее родительских прав. Горожанка в ответ заявила, что в суд не явится, а в приюте дочери будет лучше.

Сейчас в ФССП пытаются все же взыскать накопленный женщиной долг.

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