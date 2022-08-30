«Притворялась мешком картошки»: в Челябинской области женщина спряталась от приставов под одеялом

Нерадивая мать затаилась на балконе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области женщина спряталась под одеялом от судебных приставов, чтобы не платить алименты 12-летней дочери. Но должницу все равно нашли.

Дочка 39-летней жительницы Златоуста сейчас живет в социально-реабилитационном центре. Туда девочку забрали из-за того, что мать пила, а временами даже дралась с сожителем, а о ребенке не заботилась. Женщина должна перечислять центру алименты, но делать этого не хочет. Долг уже превысил 100 тыс. рублей.

Мать живет в квартире сожителя. Туда и нагрянули судебные приставы, чтобы напомнить о долге. Сожитель заявил, что расстался с женщиной и понятия не имеет, где та находится. Но все же неохотно впустил приставов в дом, когда те попросили осмотреть квартиру.

В комнатах нерадивой матери действительно не оказалось.

— Но когда сотрудники органа принудительного исполнения заглянули на балкон, то обнаружили там женщину, которая с головой укуталась в одеяло и пыталась имитировать то ли мешок картошки, то ли старый ковер, — рассказали в региональном управлении ФССП. — Увы, неважные актерские данные не позволили ей добиться полного перевоплощения. Пришлось снимать реквизит и ехать в отдел судебных приставов.

За неуплату алиментов жительницу Златоуста приговорили к 20 часам обязательных работ. Женщина заявила, что больна и не может работать, но приставы сделали запрос в больницы и выяснили, что за врачебной помощью должница не обращалась.

С женщиной также встретилась представитель социального центра. Она предупредила, что на мать подали в суд, собираются лишить ее родительских прав. Горожанка в ответ заявила, что в суд не явится, а в приюте дочери будет лучше.

Сейчас в ФССП пытаются все же взыскать накопленный женщиной долг.

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