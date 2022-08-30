Пугали закрытием, обещали лучшие цены: суд подтвердил недостоверность рекламы Sunlight в Челябинске

Арбитражный суд встал на сторону УФАС Фото: Евгения ГУСЕВА

Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение о недостоверности рекламы магазинов Sunlight в Челябинске. Ранее рекламу признали ненадлежащей в региональном управлении Антимонопольной службы.

В интернете, смс-ках и в торговых точках челябицев пугали скорым закрытием ювелирных магазинов, а еще обещали «гарантию лучшей цены» и «лучшие ювелирные бренды».

Но в УФАС доказали, что никакой ликвидации магазинов не планировалось, а в рекламе о лучших брендах и ценах не был указан объективный критерий сравнения, что является нарушением.

Разбирательство УФАС и ООО «Солнечный свет», владеющим магазинами Sunlight, длится с 2021 года. Фирма обжаловала штраф в 200 тыс. рублей, который ей назначили за нарушение, но так и не смогла доказать свою правоту.

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