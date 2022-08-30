Челябинка перевела возлюбленному с сайта знакомств почти 800 тысяч рублей

Мошенник предложил женщине инвестировать деньги в бизнес-проект Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 42-летняя женщина стала жертвой мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств. Она перевела ему 770 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

— Потерпевшая познакомилась через интернет с мужчиной, с которым у нее завязались виртуальные романтические отношения. В ходе переписки он предложил возлюбленной инвестировать денежные средства в заманчивый бизнес-проект, обещая в будущем хорошую прибыль, — рассказала в полиции.

Женщина ожидаемую прибыль не получила, а ее возлюбленный и вовсе перестал выходить на связь. Она догадалась об обмане и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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