В Челябинске полицейский вытащил мужчину из горящей квартиры

Полицейский Никита Петров спас человека во время пожара. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске молодой полицейский стал свидетелем пожара, который произошел в жилой многоэтажке. Правоохранитель не растерялся и вытащил спящего мужчину из горящей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В выходной день участковый Никита Петров в составе патрульной группы совершал обход на улице Свободы. Он увидел, как из квартиры на третьем этаже исходит густой дым. На месте уже работали сотрудники экстренных служб, которые пытались попасть в помещение через окно.

Полицейский сразу же побежал в подъезд. Вместе с сотрудниками МЧС он проник в задымленную квартиру и обнаружил там спящего мужчину. Пока коллеги обследовали помещение, чтобы убедиться, что там больше нет людей и животных, Никита Петров вывел погорельца на улицу и передал медикам.

Сейчас жизни и здоровью хозяина квартиры ничего не угрожает. В обстоятельствах пожара разбираются сотрудники отдела дознания.

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