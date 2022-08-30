Семьи в Челябинской области могут получить 1500 рублей на подготовку детей к школе

Заявление на получение пособия принимаются до середины октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера южноуральским семьям предоставляется единовременное социальное пособие в размере 1500 рублей на подготовку детей к школе. Об этой мере социальной поддержки во время прямого эфира пользователям соцсетей рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

— Выплату могут получить как многодетные семьи, так и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом учитывается критерий нуждаемости: среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума, – сообщила министр. – Для каждой семьи 1 сентября – это праздник, связанный с большими хлопотами, поэтому мы всегда делаем расширенный период для приема заявлений (практически с начала августа до второй половины октября), чтобы родители, которые не успели оформить пособие до начала учебного года, могли сделать это позднее.

Денежные средства уже направлены родителям 4 905 детей. Для многодетных малоимущих семей по 1500 рублей можно получить на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. Для малоимущих семей с детьми-инвалидами – на каждого ребенка-инвалида, который учится в школе или является студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения и обучается по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.

Напомним, для оформления выплаты с заявлением и документами необходимо обратиться до 20 октября в управление социальной защиты по месту жительства. Перечень необходимых документов доступен на сайте Минсоца Челябинской области.

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