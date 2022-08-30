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Общество30 августа 2022 14:49

Челябинцам бесплатно раздадут бумажные фонарики на фестивале водных огней

Мероприятие пройдет на пляже Шершневского водохранилища
Ян Стоев
Ян Стоев
Во время запуска водных фонариков обычно загадывают желание

Во время запуска водных фонариков обычно загадывают желание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Южного Урала в ближайшую субботу, 3 сентября, пройдет фестиваль водных огней под названием «Челябинск загадывает желание». Жителей и гостей города приглашают на пляж Шершневского водохранилища, откуда по водной глади пустят сотни мерцающих фонариков.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этот вечер гости фестиваля могут загадать самые заветные желания, которые обязательно сбудутся. Для этого нужно запустить фонарик по воде.

Уже в 15:00 на городском пляже начнет играть музыка и царить праздничная атмосфера. Сбор гостей и раздача бесплатных фонариков для посетителей пройдет в 19:00. А сам запуск водных огней состоится в 20:00.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Кстати, фестиваль водных огней является безопасным для экологии. Поделки, которые запускают в воду, сделаны из биоразлагаемого материала.

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