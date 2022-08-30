Челябинцам бесплатно раздадут бумажные фонарики на фестивале водных огней

Во время запуска водных фонариков обычно загадывают желание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Южного Урала в ближайшую субботу, 3 сентября, пройдет фестиваль водных огней под названием «Челябинск загадывает желание». Жителей и гостей города приглашают на пляж Шершневского водохранилища, откуда по водной глади пустят сотни мерцающих фонариков.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этот вечер гости фестиваля могут загадать самые заветные желания, которые обязательно сбудутся. Для этого нужно запустить фонарик по воде.

Уже в 15:00 на городском пляже начнет играть музыка и царить праздничная атмосфера. Сбор гостей и раздача бесплатных фонариков для посетителей пройдет в 19:00. А сам запуск водных огней состоится в 20:00.

Фото: администрация Челябинска

Кстати, фестиваль водных огней является безопасным для экологии. Поделки, которые запускают в воду, сделаны из биоразлагаемого материала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru