В Челябинске после полицейской проверки снесли незаконный пункт приема металлолома

У владельца металлоприемки не было разрешительных документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские в ходе рейда накрыли работу незаконного пункта приема металлолома в Челябинске. Нелегальная точка находилась на улице Хлебозаводской в Металлургическом районе. У владельца металлоприемки не было необходимых документов для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, на 46-летнего мужчину составили административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения»). Также у него конфисковали имущество, которое использовалось в работе нелегального пункта приема металлолома.

— В рамках административного производства с объекта приема лома были демонтированы: металлический забор, нестационарная постройка, две металлические будки, автовесы, электронное весовое оборудование, — рассказали в полицейском главке.

В ведомстве сообщили, что проверки по выявлению незаконных пунктов приема металлолома в Челябинске будут продолжаться и дальше.

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