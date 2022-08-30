Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 сентября изменится маршрут трамвая №6 «ЧТЗ – Медгородок». Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

— Маршрут будет следовать по улицам: проспект Ленина, Горького, Первой Пятилетки, Труда, Российская, проспект Победы, Кирова, Труда, Свердловский проспект, Блюхера, — уточнили в ведомстве.

Новая схема маршрута. Иллюстрация: региональный Миндортранс

Первый рейс от ЧТЗ стартует в 6:07 в будни и в 6:28 в выходные. От Медгородка - в 6:31 в будни и в 7:30 на выходных.

Последний рейс от ЧТЗ — в 18:57 в будни и 19:28 в выходные. От Медгородка 20:16 в будни и в 19:30 в выходные.

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