В Челябинской области стартует Спартакиада среди производственных коллективов

В Челябинской области увеличится числовое предприятий, участвующих в корпоративных состязаниях. Фото: Минспорт региона

На расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта, которая прошла сегодня 30 августа, одним из главных вопросов стало развитие корпоративного спорта. Проще говоря, Спартакиады среди производственных коллективов.

Планируется проводить соревнования на предприятиях, а команды делегировать на муниципальные и региональные состязания по различным видам спорта. По словам замминистра спорта Виталия Якушева, коллегия приняла решение проработать вопрос о включении корпоративного спорта в региональное соглашение между Федерацией профсоюзов Челябинской области. Союзом промышленников и предпринимателей и Правительством Челябинской области.

Спартакиада среди трудовых коллективов будет проводиться по зимним и летним видам спорта, а победители и призеры будут получать награды от регионального Минспорта. В прежние годы в таких Спартакиадах принимали участие команды из десятков предприятий по разным группам (в зависимости от масштаба предприятия). Подобные Спартакиады сегодня, к примеру, проводят железнодорожники.

Специалисты не исключают, что в дальнейшем совместно с профсоюзами будет проводится и Всероссийская Спартакиада среди трудовых коллетивов. Уже в эту субботу, 3 сентября в Челябинске после летнего перерыва возобновится Спартакиада среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области 2022 года, которая проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в первые осенние выходные трудовые коллективы южноуральского региона выявят сильнейших в легкоатлетическом кроссе и соревнованиях по волейболу. Соревнования по легкоатлетическому кроссу пройдут на территории муниципальной лыжной базы (ул. Лесопарковая, д. 2а) в лично-командном зачете в 10 возрастных группах среди мужчин и женщин на дистанциях 500, 1000, 2000 и 3000 метров. Соревнования по волейболу пройдут на территории машиностроительного комплекса ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», где определятся лучшие волейбольные команды трудовых коллективов Челябинской области. Победители и призеры личного первенства среди мужчин и женщин будут награждены медалями и грамотами Министерства по физической культуре и спорту, а в командном зачете – кубками и грамотами Министерства.

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