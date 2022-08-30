Пожилая женщина украла цветы у челябинского бара

Фото: Борис Бар / Telegram

Пожилая женщина украла куст барбариса с клумбы челябинского бара «Борис Бар». Об этом рассказали в соцсетях заведения.

— Если это твоя бабуля, передай что п***** [воровать] плохо, нехорошо и вообще как*** *** [зачем]? — подписали фотографии женщины в соцсетях бара.

При этом, судя по всему, это достаточно безобидное «ограбление» бара. Как пишет владелица заведения Татьяна Мизурина, она нередко замечает, как некоторые люди воруют разные предметы рядом с ее ресторанами и барами.

— Горят фонари для освещения улицы у Greenery. Но проходящий мимо мужчина считает иначе... скинул плафоны, потом открутил лампочки и пошел дальше своей дорогой, — пишет Мизурина в своих социальных сетях.

Ранее в Челябинске на новом месте снова открылся бар Greenery. Заведение, которое проработало в центре города 5 лет, переехало на улицу Труда.

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