Спасенного в Челябинске тигра Гектора выпустили в тайгу

Гектора доставили в Хабаровск 23 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тигр Гектор, спасенный челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном, начал обживаться на новом месте жительства. Его наконец-то запустили в новый вольер в реабилитационном центре в Хабаровске.

— Вот наш Гектор вышел в вольер и побежал. Испытывать новые ощущения, — говорят авторы ролика из приюта «Спаси меня».

Сам Гектор пережил перелет довольно неплохо — в поездке его сопровождал «папа» в лице Карена Даллакяна, а уже в реабилитационном центре хищника встретит другой спасенный ветеринаром тигр Жорик, которого ранее также доставили в центр «Утес».

КП-Челябинск следила за перелетом тигренка из Челябинска в Хабаровск. Как рассказал Карен Даллякян, полет прошел без проблем, хотя небольшие заминки, связанные с приемом такого груза как тигра, все же имелись.

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