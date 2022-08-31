Челябинцы каждый месяц тратят на содержание детей по 14 тысяч рублей

Больше всего челябинцы тратятся на детский отдых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинск занял пятое место среди городов России с самыми высокими расходами на содержание детей. Как выяснили исследователи «Ингосстраха» и финансового университета при правительстве РФ.

— Как показало исследование, в среднем российские семьи, имеющие детей до 18 лет, тратят в месяц на одного ребенка 11,7 тыс. рублей. Самые высокие ежемесячные расходы на ребенка отмечены в Тюмени, Москве, Хабаровске, Липецке и Челябинске, — цитирует исследование «Известия».

Так, каждый месяц челябинцы тратят на одного ребенка по 14,5 тысяч рублей. Больше всего родители тратят на отдых детей (31,4 процента трат), лечение (18,6%) и курсы в музыкальной школе (16,7%).

Ранее стало известно о том, что семьи в Челябинской области могут получить 1500 рублей на подготовку детей к школе. Соответствующую выплату предложил выплачивать губернатор Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru