Осень в Челябинской области начнется с 30-градусной жары

Температуры будут достигать +36 градусов, а иногда и выше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сентябрь в Челябинской области начнется с зноя. Региональное МЧС выпустило предупреждение из-за аномально жаркой для начала осени погоды.

— С 30 августа по 3 сентября на территории Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, — рассказали в ведомстве.

Максимальная температура воздуха будет достигать +36 градусов, а в некоторых районах области даже выше. В МЧС просят соблюдать меры безопасности при зное — носить головные уборы, пить много воды и пользоваться вентиляторами.

Кстати, жаркая погода в Челябинской области ожидается и в День знаний. Однако высокие температуры будут ощущаться слабее из-за кратковременных дождей.

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